Reggiana, Tosi: "Da Modena i complimenti più inaspettati. Anche Pioli mi ha chiamato"

Il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi ha rivelato in un’intervista al Resto del Carlino di aver ricevuto i complimenti per la promozione anche da quel Romano Sghedoni, patron del Modena, con cui aveva divorziato al termine della passata stagione: “Mi sono arrivati tanti complimenti per la promozione in Serie B. Mi ha chiamato Pioli che era appena uscito dalla sede del Milan dopo il rinnovo, ho contribuito a lanciarlo (a Modena nel 2004) ed è statto molto gentile. - continua Tosi – I più inaspettatti sono arrivati da Modena. Mi hanno scritto gli ex soci Galassini e Morselli, mentre Sghedoni mi ha chiamato ed è stato un vero signore. Siamo stati un bel po' al telefono e mi ha fatto piacere”.