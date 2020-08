Reggiana, tra la B e il Centenario: nasce l'E-bike granata in edizione limitata

vedi letture

L'anno del Centenario non poteva esser festeggiato meglio, perché la Reggiana ha centrato il ritorno in B.

Ritorno nella serie cadetta che Italjet, storico marchio motociclistico nazionale nato nel lontano 1959 da Leopoldo Tartarini e che vanta anche veicoli esposti nei musei MOMA e Guggenheim di New York, ha deciso di celebrare, producendo, in edizione limitata, una E-bike rievocativa degli anni ’20, rifacendosi ai fasti della nascita di AC Reggiana del 25 Settembre 1919.

Dieci esemplari che saranno esposti al Reggiana Calcio Store di Piazza Prampolini nel mese di Settembre, creati con pantone originale granata, logo originale della società del 1919 e lo stile delle motociclette anni ’20.

Queste le parole di patron Luca Quintavalli: “Sono emozionato ed esterefatto per questo gesto concreto che ha fregiato la nostra società, nell’anno del Centenario e della storica promozione in Serie B: un valore senza tempo che oltre ad aumentare il prestigio nazionale di Reggiana, consentirà a pochi fortunatissimi tifosi e amanti della nostra società, di possedere un pezzo unico ricco di tradizione, sentimento e storia. Ringrazio l’amico Massimo Tartarini e l’azienda Italjet a nome della società, che da oggi unirà ai trofei sportivi ottenuti sul campo questo simbolo d’Italianità meritato fuori dal terreno di gioco. L’impresa affrontata quest’anno è molto simile a quella di papà Leopoldo Tartarini che, nel lontano 1957 a bordo di una Ducati, decise di affrontare senza indugio i pericoli di un giro del mondo fatto in sella ad una moto percorrendo 80mila km in 12 mesi….il suo motto fu “Mai mollare!” ed è quello che ha distinto la Reggiana in tanti anni di storia… e quest’anno più che mai. La presentazione del nuovo Dragster per Italjet sancirà l’inizio di una nuova era e mi piacerebbe vederne piena Reggio Emilia e soprattutto vedere Massimo allo stadio”.

Stessa gratitudine espressa dall’ Ing. Massimo Tartarini, che sempre più ha ammirato da vicino l’ambiente granata: “Ho seguito la società dal paradiso all’inferno e quanto accaduto in 4 anni a Reggio Emilia, rimanendo in costante contatto con la società; quanto ottenuto dopo soli 2 anni dal fallimento ha del surreale e credo che le nostre due storie, sebben così diverse per estrazione industriale, siano in fondo molto simili. Per noi è stato un onore produrre questa E-bike, unica per stile esclusività e valore emozionale".