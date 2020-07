Reggiana, Varone: "Qui si è trovata una grande alchimia con staff e gruppo"

vedi letture

Il centrocampista della Reggiana Ivan Varone ha parlato ai taccuini di TuttoC.com della promozione in cadetteria: "Sono uno che vuole sempre vincere, è normale che ero venuto per questo. Poi qui si è trovata una grande alchimia con staff e gruppo, si è creato un qualcosa di meraviglioso con grandi uomini. Ho avuto subito la sensazione dalla prima partita che poteva succedere, ci divertivamo a giocare ed allenarci. E' stato fantastico. E' stato un periodo difficile. Quando poi hanno cominciato a dire che il Carpi era la miglior seconda ma era terza poi il Vicenza, negli altri due gironi c'era più margine con il secondo posto. Eravamo in tre che ci giocavamo il primo posto, poteva ancora succedere di tutto con undici giornate dal termine. Qual è stato il segreto di questa Reggiana? Posso dire il gruppo, sono le classiche frasi fatti ma veramente quest'anno è stato qualcosa di fantastico. Quando smetteremo di giocare continuerò a sentire questi compagni, sono diventati dei veri e propri amici. Si è creato qualcosa di straordinario poi il mister è stato fantastico. E' un innovatore, ha fatto un calcio moderno che ci ha preso dal primo giorno di ritiro, ci divertivamo ed era uno spettacolo vederci. Ripartire da Reggio? Ho un contratto con la Reggiana, qui sto da Dio. Vengo trattato benissimo dalla gente, i compagni mi vogliono bene e ci si apprezza a vicenda. Il mister ha grande stima in me, pretende tanto e sono contento di questo nonostante io sia un pò permaloso ma lo fa per il mio bene. Il prossimo sarà un grande anno ripartendo da questo anno, chi arriverà dovrà essere un grande uomo per compire altre imprese".