Reggiana-Venezia 2-1, le pagelle: super Radrezza, ai veneti non basta Forte

Queste le valutazioni di Reggiana-Venezia, match terminato 2-1 per gli emiliani.

REGGIANA-VENEZIA 2-1

Marcatori: 11’ Radrezza, 19’ Forte, 66’ Mazzocchi

REGGIANA

Cerofolini 7 – Il promettente portiere scuola viola incide molto sul successo granata con diverse parate decisive. Su tutte, la respinta nel finale sulla conclusione di Bocalon.

Espeche 7 – letteralmente un muro, capace di respingere tanti tentativi del Venezia e di rendersi protagonista con diverse chiusure difensive.

Rozzio 6,5 – Guida al meglio la retroguardia granata, risultando incisivo sia nella protezione che nella propria area sia in quella avversaria qualche volta si calcio piazzato.

Martinelli 6 – Si fa notare per come ferma le azioni dei lagunari per poi far ripartire con qualità l’azione.

Libutti 6 – Corre senza sosta sulla corsia di destra, alternandosi tra spinta e fase di contenimento.

Muratore 6 – Grande sostanza nei primi quarantacinque minuti da parte dell’ex Juve, che però nell’intervallo viene richiamato in panchina. (Dal 46’ Varone 6 – Rispetto al compagno di squadra, prova qualche volta anche la conclusione da fuori area)

Rossi 6,5 – Nel finale esce dal campo esausto, dopo aver dato veramente tutto nella zona nevralgica del campo. (Dall’82’ Pezzella s.v.)

Lunetta 6 – Protagonista del match sia in positivo che in negativo, per aver fornito gli assist a Radrezza e Mazzocchi per i due gol ma anche per aver perso il pallone che è costato l’1-1. (Dal 71’ Kirwan 6 – Pericoloso in un paio di circostanze nel finale)

Radrezza 7,5 – Decisamente il migliore in campo nella squadra di Alvini. Sblocca il match con un sinistro da fuori area e dà il là all’azione del definitivo 2-1. (Dal 93’ Gyamfi s.v.)

Mazzocchi 7 – Dopo un primo tempo piuttosto anonimo, incide pesantemente sul match con il gol della vittoria realizzato nella ripresa. (Dal 71’ Zamparo 6 – Poco coinvolto nella parte finale del match)

Kargbo 6,5 – Tiene sempre in apprensione la retroguardia veneziana, con la sua velocità sfruttata nei contropiedi della Reggiana.

VENEZIA

Lezzerini 6 – Non ha molte responsabilità sui due gol granata. Per il resto, compie qualche buona parata.

St Clair 6 – Si applica in un ruolo non suo, spingendo con costanza sulla corsia di destra. (Dal 53’ Mazzocchi 6 – ferma un paio di azioni degli emiliani con buone chiusure)

Modolo 6 – Meglio nel primo tempo, quando prevale nettamente nel confronto aereo con Mazzocchi.

Ceccaroni 6,5 – sempre attento nella protezione dell’area di rigore, difficilmente si fa superare dai giocatori granata.

Felicioli 6 – Prova nel complesso sufficiente, sia sul piano offensivo che dal punto di vista del contenimento.

Fiordilino 6 – Accompagna sempre con buona continuità l’azione, facendosi notare anche quando c’è da battagliare in mezzo al campo.

Vacca 5,5 – Cerca di organizzare la manovra veneziana, ma non sempre con la necessaria precisione. (Dal 53’ Crnigoj 6 – Mette in campo maggiore intraprendenza rispetto al compagno che rileva)

Maleh 6 – Cambia ruolo più volte nel corso della gara, applicandosi sempre nel migliore dei modi.

Aramu 6,5 – Giostra tra le linee, mettendo in mezzo cross invitanti tra cui quello per il pareggio di Forte. (Dal 72’ Di Mariano s.v.)

Forte 7 – In una delle poche palle gol che gli capitano, firma il pareggio con una zampata da vero rapace d’area di rigore.

Johnsen 5,5 – Parte con un buon piglio per poi calare in fatto di pericolosità con il passare dei minuti. (Dal 72’ Bocalon 6 – Solo un grande intervento di Cerofolini gli nega il gol nel finale)