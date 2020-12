Reggina, Baroni: "Col Cittadella tanti spunti positivi. I tifosi sono un stimolo". I convocati

Al momento neanche l’arrivo sulla panchina di Marco Baroni ha concesso alla Reggina un risultato positivo nello scorso weekend contro il Cittadella. Domani però si torna in campo, al ‘Menti’ contro il Vicenza, e il tecnico toscano si è presentato in conferenza stampa. Queste le parole riprese da TuttoReggina.com: "Abbiamo rivisto insieme la nostra prova di sabato, ci sono tante cose positive. Tanti episodi ci hanno penalizzato, ma la sostanza della prestazione mi è piaciuta, per larghi tratti abbiamo fatto buone cose".

Domenica pomeriggio una delegazione di tifosi si è recata al Sant'Agata: "Ci hanno chiesto di dare tutto, è stato un confronto molto positivo. E' uno stimolo, sono venuto a Reggio anche per il calore della piazza".

Sul Vicenza: "E' una squadra che ha trovato fiducia, è in serie positiva, ha calciatori frizzanti, ha un bel mix: è una gara complicata. Ma in questo torneo non ci sono gare facili".

Nessun pensiero al mercato: "La mia attenzione oggi è rivolta alle prossime partite, a volte ci sono voci che possono dare fastidio. Serve la concentrazione, ma chiaramente sono tutti test in cui tutti siamo sotto esame, ma è la normalità del nostro lavoro".

Dai canali ufficiali della Reggina arriva la distinta con i convocati di Marco Baroni per la gara di domani in quel di Vicenza:



Portieri: Farroni, Guarda, Plizzari

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara. Gasparetto, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci,

Attaccanti: Mastour, Rivas, Situm, Bellomo, Vasic,

Indisponibili: Charpentier, Denis, Faty, Lafferty, Ménez, Rossi. Squalificato: Liotti (1)