Reggina, Baroni: "Crescita importante, contento della prova di tutti. Potevamo vincere"

vedi letture

Un pari che lascia l'amaro in bocca per la Reggina sul campo del Vicenza dopo il vantaggio di Nicolò Bianchi, questo il commento al termine del match riportato da tuttoreggina del tecnico Marco Baroni. "Abbiamo fatto molto bene, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo interpretato bene la partita. Abbiamo gestito bene la palla, ho visto una crescita importante, peccato per il risultato, potevamo vincere. La mia attenzione è rivolta ai ragazzi, tramite la prestazione possiamo venirne fuori. Sono contento della prova di tutti, Folorunsho ha forza e qualità, ha fatto una partita molto buona. Bene Bianchi e Rivas, lui va sfruttato nella maniera giusta, è un pericolo costante, ma dobbiamo servirlo meglio. Dobbiamo crossare tanto, la squadra è brava ad attaccare la porta: peccato solo che c'è poco tempo per lavorare, questo mi crea ansia".