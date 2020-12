Reggina, Baroni verso l'esordio in panchina: "Non dobbiamo conoscere paura e timore"

vedi letture

L'esordio in panchina è ormai prossimo, e la prima di Marco Baroni alla guida della Reggina sarà domani pomeriggio, tra le mura amiche del "Granillo", contro il Cittadella: del confronto, valido per la 13^ giornata del torneo, ne ha parlato in conferenza.

Queste le sue parole, riprese da tuttoreggina.com: "Il gruppo sta bene, è motivato, ha voglia ed è consapevole del momento e della situazione. C'è convinzione e la voglia di tirarsi fuori. Abbiamo avuto pochi giorni di lavoro, ma non deve essere un'attenuante, è il percorso da fare. Ognuno di noi deve dare qualcosa di più, ora parola al campo. Sono uno molto pratico, la squadra non deve conoscere paura e timore, dobbiamo andare solo in campo e fare tutto. E' un momento difficile anche per le assenze, ma questo vuol dire che per qualcuno c'è maggiore spazio. Ci sono le giuste motivazioni e gli stimoli per fare bene".

Proprio sulla squadra: "Oltre ai soliti assenti, si sono aggiunti Cionek e Rivas. La lista è lunga, ma non è un alibi. La mia attenzione è a chi sta bene, bisogna attingere a tutte le risorse psicofisiche per affrontare una gara complicata. Abbiamo lavorato su un particolare atteggiamento, cambieremo qualcosa, anche se bisogna ancora fare una valutazione. In linea di massima conta soprattutto l'atteggiamento, la voglia, il coraggio, avere personalità e non timore. Quando mancano i risultati, mancano un po' queste componenti".

Nota sulla formazione venta: "E' il peggior cliente possibile, è una squadra che ha continuità di lavoro, fa un calcio che conosce bene. Cambia tutti gli anni, ma rimane intatto il progetto tattico. Incontriamo una squadra che sa cosa fare sul campo, per noi è un test importante e questo ci deve dare maggiore motivazione".