Reggina, Bellomo: "Vittoria fondamentale, prima o poi il periodo nero doveva finire"

Autore del gol decisivo nel derby delle due "Reggio" tra Reggiana e Reggina, l'attaccante amaranto Nicola Bellomo è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del lunch match del Mapei Stadium di Reggio Emilia: "Sono felice di aver segnato e di aver messo fine a questo momento abbastanza delicato per noi. Ultimamente ci è tutto girato storto, oggi per fortuna siamo stati premiati nonostante l'inferiorità numerica".

La squadra ha dimostrato carattere

"La squadra ha gli attributi e l'ha sempre fatto vedere. Riperto, siamo stati sfortunati nelle ultime partite e prima o poi la ruota sarebbe girata dalla nostra parte. L'importante è avere equilibrio, la squadra c'è, è viva ed oggi lo abbiamo dimostrato."

La chiave del match è da trovare nel secondo tempo?

"Rispetto alle ultime uscite siamo riusciti a non perdere punti nella ripresa. Non sappiamo il motivo di questi cali nei secondi tempi, noi pensiamo ad andare in campo e fortunatamente oggi è arrivata una vittoria fondamentale, che ci da morale e migliora la nostra classifica".

Cosa ha portato mister Baroni alla squadra?

"Ci trasmette serenità e tranquillità, ed è quello che conta in questo momento. Avrà tempo e modo di trasmetterci le sue idee di gioco, quello che conta ora è il gruppo. Personalmente non sono mai contento della panchina, ma ho messo tutto quello che avevo quando il mister mi ha chiamato in causa. Dedico questo gol a mio nonno, che è mancato da pochi giorni".