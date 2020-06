Reggina, caccia a un portiere per la prossima stagione: obiettivo Ravaglia

La Reggina è alla caccia di un portiere in vista della prossima stagione di Serie B e guarda in casa Cremonese. L’obiettivo, come riferisce Calabria7.it è Nicola Ravaglia, classe ‘88, titolare in grigiorosso dopo l’addio di Agazzi, ma in scadenza di contratto a fine anno. Per la squadra calabrese potrebbe così profilarsi un colpo a costo zero.