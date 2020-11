Reggina, Charpentier si ferma ancora: contusione al ginocchio. Da valutare l'entità dell'infortunio

Non è un inizio di stagione fortunato quello di Gabriel Charpentier con la Reggina. L’attaccante francese è stato infatti frenato finora da Covid-19, contratto quando era in forza al Genoa, che non gli ha permesso di allenarsi fin da subito coi compagni costringendolo a recuperare il tempo perduto tanto da non essere ancora stato convocato da mister Toscano in questa stagione. La pausa sembrava arrivare al momento giusto per farlo mettere in pari coi compagni, ma un infortunio nell’ultima seduta di allenamento rischia di rinviare ancora una volta la sua convocazione. Charpentier dopo uno scontro di gioco ha infatti riportato un forte trauma contusivo al ginocchio sinistro i cui tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni dopo nuovi esami strumentali più approfonditi. La sua presenza contro il Pisa appare così a forte rischio.