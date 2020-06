Reggina, Corazza: "Vorrei continuare con questa maglia. Menez? Darà il suo contributo"

vedi letture

L’attacante Simone Corazza che coi suoi gol (14 in 25 presenze) ha trascinato la Reggina in Serie B ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport del campionato appena concluso e del futuro: “Questo trionfo e quello col Novara sono simili anche se forse questo è stato più complicato per via di un girone molto difficile. E poi nessuno ci dava per favoriti. Il calore della gente ha reso speciale questa impresa e ci sarebbe piaciuto festeggiare al Granillo davanti a loro. Allo stop del torneo avevamo 9 punti di vantaggio e 8 giornate da disputare, quindi un risultato legittimo. - continua Corazza – Qui sto bene, vorrei continuare questa avventura e fare bene anche in Serie B. La squadra è già attrezzata per fare un buon torneo, poi spetterà alla dirigenza il compito delle scelte. Menez? È un calciatore di spessore e d’esperienza, può indubbiamente dare il suo contributo”.