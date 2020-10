Reggina-Cosenza 0-0, le pagelle: Falcone in versione Superman. Denis, errore che pesa

REGGINA-COSENZA 0-0

REGGINA

Guarna 6 - Quasi spettatore non pagante di questo derby, l'esperto estremo difensore è chiamato in causa due volte da Carretta e Kone ma non si fa cogliere impreparato.

Loiacono 6,5 - Aveva anche segnato il gol del vantaggio nell'occasione del penalty per la Reggina, mostra i muscoli nel reparto arretrato e crea densità sui calci piazzati amaranto.

Cionek 6 - Conferma le buone impressioni di queste prime gare, si è calato nella parte di leader della retroguardia amaranto. Nel secondo tempo sfiora anche la traversa con un colpo di testa.

Delprato 6 - Sta giocando in ogni ruolo e esce sempre bene, l'ex Atalanta dimostra di avere grandi doti e fronteggia Carretta in maniera efficace senza lasciargli spazi. (Dal 80' Lafferty sv).

Rolando 6 - Recupera dopo l'infortunio, spedito in campo dal primo minuto e non demerita correndo tanto lungo la corsia di competenza. Lascia il posto al più offensivo Situm. (Dal 70' Situm 6 - Poco chiamato in causa dai compagni sulla destra).

Bianchi 6 - Utile per la manovra di Mimmo Toscano, si allarga e scambia di posizione con Rolando. Nel secondo tempo prova anche a mettere in difficoltà Falcone con un colpo di testa. (Dal 64' Folorunsho 5,5 - Non benissimo, regala una punizione al Cosenza nel finale di gara che poteva costare cara).

Crisetig 6,5 - E' in splendida forma, lo dimostra anche questa sera. Prova a bissare il gol di Chiavari, anche con il destro ma sbatte contro l'estremo difensore del Cosenza.

Liotti 6 - Meno in palla rispetto alle ultime uscite, lo dimostra con il mancino spedito altissimo da ottima posizione. Sulla sinistra però riesce sempre ad affondare con continuità. (Dal 80' Di Chiara sv).

Bellomo 6,5 - Riscatta la prestazione di Chiavari, si piazza dietro le due punte e svaria su tutto il fronte offensivo. Ci mette lo zampino in ogni azione pericolosa degli amaranto. (Dal 64' Mastour 5,5 - Non è stato l'ingresso che si aspettava Toscano, punta poco e male i difensori avversari).

Denis 5 - Sul giudizio pesa il rigore fallito nel primo tempo, poteva cambiare la storia del derby. Non riesce a sbloccarsi e non trova mai lo specchio della porta anche nel secondo tempo.

Menez 6 - Houdini prova ad accendere la luce sul prato del Granillo, in alcune occasioni si porta a spasso diversi avversari. Colpisce anche una traversa ma oggi gli è mancata la giocata risolutiva.

COSENZA

Falcone 7,5 - Si conferma pararigori, ipnotizza anche German Denis. Una stella al merito per il portiere del Cosenza, è lui il vero protagonista del derby con una serie di parate che negano il successo alla Reggina.

Tiritiello 4,5 - Prima rischia di regalare il vantaggio a Bellomo, poi nel giro di due minuti si prende il doppio giallo. Salva dal gol sicuro di Loiacono ma lascia in inferiorità numerica i compagni.

Idda 6,5 - Dopo un primo tempo incerto si riscatta nella ripresa, stringe le maglie e si sacrifica per mantenere inviolata la porta di Falcone. Non era facile, missione compiuta.

Ingrosso 6,5 - Sicuramente l'anello forte della retroguardia del Cosenza, prova a tenere unito il reparto anche nei momenti di maggior difficoltà. Preciso anche sui palloni alti.

Sacko 5,5 - Prova ad accendersi, tanto fumo ma poco costrutto per l'esterno che spesso prova ad accentrarsi. Il primo sacrificato da Occhiuzzi per far spazio ad un difensore. (Dal 41' Legittimo 7 - Il suo ingresso in campo da più sicurezze al reparto arretrato del Cosenza, non sbaglia nulla).

Petrucci 5,5 - Il Cosenza è abbastanza rinunciatario, ancor di più dopo l'espulsione di Tiritiello. Ne fa le spese il centrocampista più tecnico dei silani che finisce per giocare pochi palloni in mezzo al campo. (Dal 53' Kone 6,5 - Un bel impatto con la sfida, combatte in mezzo al campo e mette anche in difficoltà Guarna).

Bruccini 6,5 - Grande partita di sacrificio per il capitano dei silani, non era facile conquistare un punto e rimanere compatti dopo l'espulsione. Prende per mano il suo Cosenza anche nei momenti difficili.

Bittante 6 - Pronti, via è uno dei più pericolosi lungo la corsia mancina. Costretto dagli eventi a rimanere maggiormente bloccato, svolge con diligenza anche i compiti difensivi.

Carretta 6 - L'unico del Cosenza che prova qualche sortita offensiva, è suo anche l'unico vero tiro in porta di tutta la gara. Pronto per le ripartenze ma a volte predica nel deserto. (Dal 82' Sueva sv).

Baez 6 - Un primo tempo da cinque, nella seconda frazione si rimbocca le maniche e prova a pungere in zona offensiva. Costringe gli avversari al fallo spezzando il ritmo amaranto. (Dal 82' Ba sv).

Gliozzi 5 - Una partita speciale per l'attaccante del Cosenza, nativo del reggino ma che non riesce a lasciare il segno al Granillo. Soltanto qualche pallone giocato e mai un tiro in porta. (Dal 53' Corsi 6 - Utile per arginare gli assalti avversari).