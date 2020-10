Reggina-Cosenza 0-0, le voci di Domenico Toscano e Roberto Occhiuzzi

Il derby calabrese tra Reggina e Cosenza termina 0-0, pari e patta al Granillo. Rimpianti per gli amaranto, un punto conquistato con i denti per la squadra di Occhiuzzi. Pesa l'errore dal dischetto di Denis e Reggina che sbatte su Falcone nonostante la superiorità numerica. Queste le dichiarazioni, riportate da tuttoreggina, dei due tecnici al termine dell'incontro.

Domenico Toscano: "Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tirato in porta 20-25 volte, il portiere del Cosenza è stato il migliore dei suoi. Siamo un po' in credito con la fortuna, il calcio a volte ti dà e a volte ti toglie. Dobbiamo essere perseveranti e cattivi, continuare a lavorare, perché prima o poi la sorte ci restituirà quello che oggi abbiamo perso. Quando l'avversaria resta in dieci, in un turno infrasettimanale, subentra certamente un po' di fatica. Noi dovevamo stravincere, dispiace anche per i tifosi, è un peccato".

Roberto Occhiuzzi: "Sono felice per Falcone, ha fatto il suo dovere. Abbiamo due portieri importanti. Avevamo lavorato in determinate situazioni e non siamo riusciti ad applicarle in campo, dovevo essere più bravo io a trasferire determinati concetti. Devo solo fare i complimenti alla squadra per come ha saputo soffrire e lottare, complimenti anche a Falcone, ha fatto grandi interventi. I ragazzi non hanno mai perso la testa. Il primo a migliorare devo essere io, per poi trasmettere tutto alla squadra''.