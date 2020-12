Reggina-Cremonese 1-0, le pagelle: Loiacono perfetto. Ciofani non punge, ingenuità di Strizzolo

vedi letture

REGGINA-CREMONESE 1-0

Marcatori: 45' Folorunsho

REGGINA

Guarna 6 - per più di un'ora di gioco la Cremonese non calcia ma in porta, quando lo fa nell'unica occasione con Gustafson non si fa sorprendere alzando sopra la traversa.

Delprato 6 - Da quanto è stato dirottato lungo la corsia destra sbaglia sempre meno dopo qualche errore di troppo nella difesa a tre, copre bene e fa ad un passo dall'assist per Liotti che scheggia la traversa.

Loiacono 7 - Il capitano amaranto ha ben poco lavoro da svolgere in un match abbastanza tranquillo per la retroguardia di casa almeno per settanta minuti, anche lui comincia a giovare della cura Baroni e nel finale non sbaglia praticamente nulla sugli assalti avversari con diverse chiusure decisive.

Cionek 6,5 - Rispolverato titolare dopo la squalifica di Stavropoulos, risponde presente e si prende la briga di marcare da vicino Ciofani. Vince il duello con l'ex Frosinone e nella ripresa prova qualche sortite nell'area di rigore avversaria.

Di Chiara 6,5 - Rinato. Si mette alle spalle un primo periodo difficile, adesso è l'uomo in più soprattutto in fase offensiva della formazione calabrese. Spinge forte sull'acceleratore, spina nel fianco per la Cremonese. (Dal 89' De Rose sv).

Bianchi 6,5 - Corre e anche tanto, contrasta bene e fa partire l'azione. Altra prova da leader in mezzo al campo, terza ottima prestazione dopo le grandi uscite a Vicenza e Reggio Emilia. (Dal 89' Rolando sv).

Crisetig 6 - Non è una partita affatto semplice per l'ex Benevento, si piazza davanti alla difesa ma viene francobollato almeno nel primo tempo da Ghisolfi. Nella ripresa ha più margine di manovra ma è costretto a tenere a bada le incursione avversarie.

Situm 6 - Percorre tantissimi chilometri lungo la corsia destra, ci prova anche di testa senza fortuna nel primo tempo. Sacrificio a servizio della squadra anche se manca lo spunto decisivo. (Dal 82' Denis sv).

Folorunsho 6,5 - Da subentrante a titolare, l'ex Virtus Francavilla è ormai un punto fermo per gli amaranto. Suo il calcio di punizione che regala il secondo successo consecutivo.

Liotti 6 - Poteva infarcire la sua prestazione con l'ennesimo gol della stagione, soltanto la traversa gli nega la gioia della segnatura. Per il resto scambia bene sull'asse mancino con Di Chiara. (Dal 71' Bellomo 6 - Ha l'occasione per chiudere l'incontro, tradito dall'uscita di Volpe).

Rivas 5,5 - Meno straripante della sfida di Reggio Emilia, ha difficoltà nel fronteggiare la coppia centrale della Cremonese. Meglio a campo aperto ma non riesce mai a pungere.

CREMONESE

Volpe 6 - Ha qualche responsabilità sul gol di Folorunsho nonostante qualche deviazione, si rifà nel finale quando non permette a Bellomo di chiudere anticipatamente l'incontro.

Zortea 6,5 - Il migliore in campo per la squadra di Bisoli, l'attaccante aggiunto anche nei momenti numerosi di stanca della gara. Ara la corsia destra ma non basta.

Bianchetti 6 - Domina sui palloni alti specie con davanti un Rivas non esattamente in giornata, soffre poco e prova ad alzare il muro dopo l'ingresso in campo di Denis.

Fiordaliso 6 - Un primo tempo senza grandi patemi d'animo visto anche le poche offensive della Reggina, rimedia un brutto colpo in un contrasto con Folorunsho ed è costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. (Dal 44' Ravanelli 6 - Sul falsariga del compagno sostituito, poche apprensioni).

Valeri 5,5 - Mezzo voto in meno per il fallo da cui nasce il gol di Folorunsho. Un primo tempo abbastanza tranquillo, nella ripresa tenta qualche sortita interessante sulla sinistra.

Pinato 5 - Prova a trovare la giusta posizione per tutto il corso della sfida, stavolta non riesce praticamente mai a pungere, Chiuso bene da DiChiara nelle uniche azioni sulla corsia.

Valzania 5,5 - Utilizzato davanti alla difesa francobollando spesso Folorunsho che soffre nella prima parte di gara, cala alla distanza ed è anche sua la deviazione sul vantaggio amaranto sul finire di primo tempo.

Gustafson 6 - Senza infamia e senza lode. L'ex Torino gioca a due tocchi, alza la testa e smista per i compagni. Non delude quando chiamato a chiudere le avanzate avversarie, nella ripresa sfiora anche il gol con un bel mancino dalla distanza.

Nardi 6 - Almeno inizialmente parte largo a sinistra per accompagnare l'azione offensiva, spostato sulla destra nella ripresa. Una prestazione tutto sommato sufficiente la sua. (Dal 66' Strizzolo 4 - Spedito in campo a caccia del pari, dopo soli dieci minuti però rimedia un doppio giallo nella stessa azione e costringe i grigiorossi ad assaltare in inferiorità numerica).

Ghisolfi 5 - Con lui in campo la Cremonese non aveva mai perso, parte alle spalle di Ciofani ma è sacrificato da Bisoli in marcatura ad un uomo su Crisetig. Spesso richiamato e mai pericoloso. (Dal 46' Celar 5 - Un errore che manda su tutte le furie Bisoli, un pallone masticato male a porta sguarnita che poteva regalare un punto a tempo scaduto).

Ciofani 5 - Chiude questi ultimi sei mesi di 2020 con una sola rete all'attivo, pochino per un attaccante del suo calibro. Soffre la marcatura di Cionek, calcia soltanto una volta in porta senza creare pericoli per Guarna).