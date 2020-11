Reggina, Crisetig sul rosso a Menez: "Con il pubblico nessuno avrebbe sentito nulla"

Sulla gara contro la SPAL e non solo si è espresso dai microfoni di RegginaTv Lorenzo Crisetig, centrocampista dei calabresi: “Abbiamo fatto ottime prestazioni. In ogni partita abbiamo dimostrato che restando compatti possiamo mettere in difficoltà chiunque. Quando ci sono le prestazioni, i risultati arriveranno. Il rosso a Menez? Se ci fossero state 15-18.000 persone allo stadio non si sarebbe sentita e non si sarebbe data così tanta importanza all'episodio”.

Una battuta l’ex Crotone la riserva anche a Germa Denis, leader dello spogliatoio: “Sappiamo tutti le qualità che ha, non sono due rigori a determinare un giocatore del genere. Vedo come si allena tutti i giorni e so che ci darà una mano e ci farà vincere tante partite”.