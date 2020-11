Reggina, Denis: "Dispiaciuto per il rigore. La frenesia ci ha portato a fare scelte sbagliate"

A seguito della sconfitta interna della sua Reggina contro la SPAL, corredata anche da un suo errore dagli undici metri, German Denis, attaccante dei calabresi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa (fonte ilcalciocalabrese.it): "Sono molto dispiaciuto della sconfitta. Abbiamo combattuto fino alla fine per evitarla. Alcune volte sembrava avessimo noi l'uomo in più per ciò che abbiamo creato. La frenesia di voler fare bene ci porta a fare alcune scelte sbagliate. Nel momento dell'espulsione ero vicino all'arbitro e ho avuto l'impressione che potesse tranquillamente evitare il rosso limitandosi ad ammonire Menez. Mi dispiace tanto del rigore sbagliato, è un momento in cui mi gira tutto storto. Capita agli attaccanti di non segnare per un po', se ne esce solo lavorando sodo. Sono molto fiducioso sul cammino di questa squadra".