Reggina, Falcinelli piace. Ma l'ingaggio è uno scoglio difficilmente superabile

Diego Falcinelli da tempo è finito nella lista degli obiettivi della neopromossa Reggina per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il classe ‘91, dopo un’annata negativa col Perugia, è tornato al Bologna dove però non resterà essendo fuori dai piani tecnici dell’allenatore e della società. Falcinelli dovrebbe quindi ripartire in prestito alla caccia di una piazza dove rilanciarsi con la Reggina che potrebbe farsi avanti a certe condizioni: l’ingaggio del giocatore, circa un milione di euro, è infatti inavvicinabile per il club calabrese – come per qualunque altro club di Serie B – e solo nel caso in cui il Bologna si accollasse parte dello stipendi potrebbe aprirsi uno spiraglio per portare l’ex Crotone a Reggio Calabria. Lo riferisce Tuttoreggina.it.