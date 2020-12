Reggina, Gallo: "Stiamo valutando tre tecnici. Non posso mandarmi via da solo, lo farei volentieri"

In conferenza stampa, il presidente della Reggina Luca Gallo ha annunciato l'esonero di Mimmo Toscano ed ha analizzato il momento delicato in casa amaranto. "Il tempo è passato, i risultati non sono arrivati e siamo arrivati alla decisione dell'esonero. La decisione che ho preso oggi mi fa stare tranquillo a livello di coscienza, non si poteva fare altrimenti. Abbiamo tre allenatori che stiamo valutando dal quale attendiamo risposte, stiamo valutando il profilo migliore che può sposare a livello tecnico l'organico attuale. Bisogna cercare di non sbagliare, non pensavo di trovarmi in questa situazione. Non possiamo commettere errori. Una squadra che fa sei sconfitte su sette si riflette su ogni componente, rifletto anche sui calciatori specialmente dopo la partita di venerdì. Non solo sui calciatori ma anche su Taibi, una squadra che fa un filotto di sconfitte così ma da questo punto di vista non posso andare via io. Sono tutti in discussione, non posso mandarmi via da solo altrimenti lo farei volentieri. Ho una responsabilità quella di dover agire, le cose possono cambiare a seconda degli eventi. Si continua a perdere, cosa si dovrebbe fare? Se nel frattempo gioco e perdo non posso fare diversamente".