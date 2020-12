Reggina, Gallo torna sull'esonero di Toscano: "L'idea dell’addio l’ho avuta a ogni sconfitta"

vedi letture

Torna a parlare dell'esonero di Domenico Toscano il presidente della Reggina Luca Gallo, che a Tuttosport si è così espresso: "E’ una cosa che non mi fa assolutamente piacere e che mi sarei risparmiato volentieri. E’ stata una scelta difficile. Ma dopo la partita persa contro il Chievo e quella con il Venezia non potevo fare altrimenti. In tutta sincerità devo ammettere che questa è stata una decisione maturata col passare delle settimane, il pensiero dell’esonero purtroppo l’ho avuto a ogni sconfitta. In questi casi bisogna cercare di non prendere decisioni avventate ma ponderate. Il tempo passava e la situazione andava sempre a peggiorare, non potevamo andare avanti cosi: avremmo conquistato il record negativo in Serie B. E’ un momento complicato. Adesso dobbiamo tirarcene fuori".

Ricordiamo intanto che stamani è stato annunciato Marco Baroni per il post Toscano: il tecnico si è legato ai calabresi fino al 30 giugno 2021.