Reggina, Garufo: "Annata indimenticabile. Voglio continuare qui e stupire ancora"

Il terzino della Reggina Desiderio Garufo ha parlato ai microfoni di Tuttoreggina.it della promozione in Serie B conquistata dal club calabrese facendo anche il punto della stagione: “È stata un'annata particolare, sopratutto negli ultimi tre mesi, ma è stata anche indimenticabile per tutti. A partire dal presidente che in un anno e mezzo ha costruito una squadra capace di tornare in Serie B passando per il direttore sportivo e il mister che hanno fatto un grande lavoro per costruire una squadra capace di vincere il campionato. E poi una squadra che ha dimostrato di essere forte vincendo in maniera indiscutibile il campionato. Tenere il Bari a 10 punti di distanza a otto gare dalla fine, con una squadra nuova, è davvero un'impresa. Io specialista? È la promozione più bella della mia carriera. - continua Garufo – Toscano? Ho un rapporto bellissimo con lui, ho sempre accettato le decisioni dell'allenatore, ci deve sempre essere rispetto da una parte e dall'altra. Il mister ci ha fatto sentire tutti importanti a prescindere da chi scendeva in campo. Futuro? Voglio rimanere alla Reggina e stupire ancora. Non mi metto mai limiti perché sono ambizioso e sono felice di aver rinnovato. Sono felice di essere alla Reggina e di continuare a giocare con la maglia amaranto".