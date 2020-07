Reggina, i preparativi per il campionato di B. Al via i lavori al "Granillo"

Si prepara al prossimo campionato di Serie B la Reggina, operativa su più fronti, tra i quali quello legato all'ammodernamento dello stadio "Oreste Granillo".

Come riferisce tuttoreggina.com, oltre ai lavori alle panchine e l'inserimento di vetri antisfondamento, dal 28 luglio prenderanno il via i lavori di installazione dei seggiolini in Curva Nord, che saranno del medesimo colore di quelli già presenti in Tribuna Est.