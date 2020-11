Reggina, il ds Taibi alza la voce: "Sconfitta meritata. Delusi da questo inizio, ci metto la faccia"

vedi letture

Nel post-gara di Empoli-Reggina, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV Massimo Taibi, il direttore sportivo amaranto.

Sulla gara: "La squadra l'ho costruita io e oggi ci metto la faccia. Non sono per nulla contento di come sia andata questa partita. Noi non siamo quelli di oggi, ma neanche quelli delle scorse partite perchè abbiamo lasciato dei punti in giro. Mi dispiace per i ragazzi, li vedo lavorare ogni giorno, ma evidentemente abbiamo meritato di perdere. Non abbiamo giocato da buona squadra quale siamo. Questa sosta è un toccasana, ci servirà per individuare gli errori e fare quadrato. Il morale, giustamente, non è al massimo dopo le due sconfitte. Ci siamo giocati tutti i jolly, bisogna tapparsi le orecchie, mettere giù la testa e lavorare per uscire da questo momento".

Sui motivi della sconfitta: "La squadra è entrata molle nella ripresa, è capitato altre volte. Non ci si può permettere di prendere dei gol così, mi ero lamentato in settimana che abbiamo subito delle reti evitabilissimi. Siamo tutti amareggiati. Avevo parlato con la squadra in settimana, non lo faccio mai ma solo nei momenti delicati. Oggi è successo quello che non avremmo mai voluto immaginare. La nostra forza deve essere la voglia di arrivare al risultato. La B è questa. Sono passate sette partite e se tiriamo le somme siamo delusi, soprattutto oggi".

Oggi non parleranno altri tesserati della Reggina.