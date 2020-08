Reggina, l'ex Viola: "Sento questa promozione anche mia. Peccato per l'infortunio"

L'attaccante Alessio Viola, attualmente svincolato, intervistato da Tuttoc.com ha parlato della promozione della Reggina dicendo di sentire un po' suo questo traguardo nonostante l'infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori: “L'operazione mi ha tenuto fuori la prima parte di stagione, a gennaio ero pronto per ripartire, ma poi è subentrato il Covid che mi ha obbligato a fermarmi nuovamente, ma allo stesso tempo mi ha dato la possibilità di recuperare al 100%. Promozione in B? Me l'aspettavo e sono molto felice per i miei ex compagni. La Reggina meritava di tornare in palcoscenici alti, mi dispiace solo non aver partecipato a questo percorso insieme a loro, ma è come se l'avessi fatto. Il merito va diviso in parti uguali tra il presidente e il ds Taibi, il cui grande operato è sotto gli occhi di tutti; poi i giocatori e i tifosi che li hanno spinti a vincere quasi tutte le partite".