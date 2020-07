Reggina, Lafferty sempre più vicino. Ci sarebbe l'accordo fra le parti

L’attaccante nordirlandese Kyle Lafferty, classe ‘87, è pronto a tornare in Italia dopo l’avventura col Palermo nel 2013-14. Il nordirlandese infatti avrebbe detto ok alla proposta della Reggina, club neopromosso in Serie B, e presto potrebbe aggregarsi alla squadra di Toscano. Il giocatore è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Sunderland con cui ha segnato due reti in 11 presenze.