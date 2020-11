Reggina, Loiacono fa autocritica: "Contro l'Empoli siamo stati troppo distratti e molli"

Il difensore Giuseppe Loiacono< intervenuto a Reggina Tv ha parlato dopo la pesante sconfitta contro l’Empoli analizzando l’inizio della stagione: “Ci sono cose da migliorare, particolari che fanno la differenza. Contro l’Empoli abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma poi nella ripresa siamo stati molli, abbiamo commesso parecchi errori ed è un peccato perché non stavamo facendo male fino al gol subito. Gli errori non sono stati fatti solo in occasione della loro rete, ma anche negli appoggi semplici e nel palleggio, non siamo stati attenti e ci siamo distratti troppo facilmente. Se analizziamo le ultime due gare c’è parecchio da sistemare, ma prima avevamo fatto buone cose con il solo rammarico di non aver portato a casa quanto meritavamo contro Entella e Cosenza - continua Loiacono – Rispetto a un anno fa si è alzato il livello e ridotto il margine d’errore, in Serie B alla minima distrazione gli avversari ti fanno male, ma nello spogliatoio sappiamo cosa possiamo fare e dove possiamo arrivare. Siamo un’ottima squadra e dobbiamo solo crederci di più”.