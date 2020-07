Reggina, Loiacono: "Lista Over drammatica, ma io resto qui. Mastour? Arriverà il suo momento"

Il difensore della Reggina Giuseppe Loiacono intervistato nel corso di Passione Amaranto ha parlato della prossima Serie B soffermandosi sulla lista Over che non permetterà a tutti i protagonisti di quest’ultima stagione di continuare l’avventura coi calabresi: “Putroppo questa lista è un po' drammatica per noi, fa male pensare che qualche giocatore dovrà andare via a causa delle regole. Un giocatore è maturo a tal punto da sapere che un’avventura in una nuova squadra può durare uno o tanti anni. Taibi mi ha dichiarato tra i pochi incedibili? Non può che farmi onore. A me richieste non ne sono arrivate, ho altri due anni di contratto e rimarrò qui. Se le richieste ci sono state, anche per i miei compagni, è normale, abbiamo vinto un campionato. - continua Loiacono come riporta Strettoweb.com - Menez? L’ho conosciuto oggi (ieri NdR) e non ha bisogno di presentazioni, in questi giorni avremo modo di vederlo sul campo. Mastour? È in buone mani, quest’anno ha avuto poco spazio, ma arriverà il suo momento perché le qualità ci sono e si vedono. I nuovi arrivi in attacco? Avevamo già un quartetto di categoria superiore, con questi calciatori che verranno sarà sicuramente un vantaggio, ci rinforzeremo ancora di più e non può che fare bene”.