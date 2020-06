Reggina, Menez: "Avevo perso la passione, ma qui l'ho ritrovata. Voglio la Serie A"

vedi letture

Il neo acquisto della Reggina Jeremy Menez si è presentato ai tifosi nella giornata di oggi elogiando il presidente Luca Gallo e promettendo di lottare per portare in Serie A il club: “A me piace avere un rapporto umano e di fiducia con i dirigenti e ho capito fin da subito che qui a Reggio Calabria avrei trovato tutto questo. Il presidente è una grande persona e grazie a lui la Reggina è arrivata in Serie B, ma ora l’obiettivo è continuare a crescere e andare in Serie A. - continua il francese – Negli ultimi anno avevo perso la passione che avevo prima, quella che mi faceva lavorare duro per arrivare al giorno della partita al 100% della condizione ed è per questo che la mia parabola era in discesa. Avevo bisogno di sentire la passione e qui ho trovato quello che cercavo, del resto in Italia ho sempre sentito un grande calore. Non so come sto fisicamente, ma ho ritrovato la passione e la voglia di giocare a calcio”.