Reggina, Menez: "Avevo perso la passione per il calcio, ma finalmente si torna in Italia"

"Finalmente si torna in Italia": Jeremy Menez, nuovo attaccante della Reggina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono molto felice di tornare in Italia, per me è come se fosse il mio paese. Mi hanno accolto alla grande, non si poteva stare vicini, ma avremo tutto il tempo di conoscerci. Sento già il calore della città, sono davvero molto contento".

Come è andata la trattativa?

"Avevo perso un po' la passione per il calcio, avevo bisogno di un progetto umano e sportivo. Io sono fatto così".

Che obiettivo si è posto?

"Il sogno ce lo abbiamo tutto, sono venuto qua per dare il massimo e tornare in serie A. Poi nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà".

Oggi ci sarà Milan-Roma: un pronostico?

"Sara una bella partita, vincerà la miglior squadra. Non posso sbilanciarmi (ride, ndr)".