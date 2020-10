Reggina, Menez risponde alle critiche: "Vedo e sento tanta buffa stupidità"

vedi letture

L’attaccante della Reggina Jeremy Menez attraverso i social ha risposto a qualche critica arrivata dopo lo 0-0 di ieri sera nel derby calabrese contro il Cosenza, che ha giocato per quasi un’ora con l’uomo in meno. “Sento e vedo tanta buffa stupidità, ma chi non osa non può mai sbagliarsi, ma continuiamo così e non dubitare mai", scrive il francese.