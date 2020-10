Reggina, Menez: "Se sto bene posso giocare in A. Ho riscoperto la voglia di sudare"

Fra i nomi di lusso della nuova Serie B c'è sicuramente Jeremy Menez, attaccante francese ex Milan e Roma, oggi alla Reggina (2 gol in 2 partite). Il giocatore si è raccontato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Ho riscoperto la voglia di sudare e faticare dopo aver dormito quasi tre anni. In Turchia e in Messico non sono riuscito ad ambientarmi, non ci stavo con la testa volevo tornare dalla famiglia".

Il francese, poi, parla del tandem con German Denis, 72 anni in due: "Guardate che non conta l’età, ma come si vive e ci si allena. Visto Ibra? Io mi conosco, se sto bene posso giocare tranquillamente in A. Ho ancora voglia di essere protagonista".

Spazio, infine, anche ad un pronostico sulla stagione cadetta, col Monza superfavorito per la promozione: "In campo ci vanno i giocatori, non i milioni".