Reggina, Menez si scusa con arbitro e compagni: "Ma l'espulsione non la meritavo"

vedi letture

“Chiedo scusa alla terna arbitrale, ai miei compagni, al mister, alla società e ai tifosi per la reazione di oggi. Anche se non giustificabile, credo che l’espulsione non me la meritavo. Vi prometto che non accadrà più. Forza Reggina, andiamo avanti ragazzi”. Così Jeremy Menez ha pubblicamente fatto ammenda, tramite Instagram, per l'ingenua espulsione rimediata oggi nel corso della gara persa dagli amaranto, al Granillo contro la Spal.