Reggina-Monopoli, si va verso la disputa in campo neutro

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La gara fra Reggina e Monopoli difficilmente si giocherà allo stadio Granillo del capoluogo calabrese. Contro il Bisceglie infatti solo una delibera straordinaria del sindaco Falcomatà ha permesso di giocare in maniera regolare il match evitando così la sconfitta per 0-3 a tavolino. I problemi strutturali dell'impianto cittadino non sono però risolti e difficilmente lo saranno entro sabato. Per questo la gara potrebbe essere giocata in un altro stadio calabrese, come riporta tuttoreggina.com, come quello di Catanzaro (sabato) o Vibo Valentia (domenica).