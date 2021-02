Reggina, Nicolas già conquistato: "Mi piacerebbe continuare qui. Ma è presto per parlarne"

Il portiere della Reggina Nicolas in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud ha parlato della sua esperienza in Calabria e della sfida contro il Cosenza nell’ultimo turno: “Quando mi hanno chiamato per prospettarmi il trasferimento non ho avuto un attimo di esitazione, avevo necessità di giocare con continuità e penso di aver fatto la scelta più logica. Mi farebbe piacere continuare a giocare in questa piazza, ma è prematuro di parlare del rinnovo. Spero che a giugno però ci si possa sedere al tavolo per mettere nero su bianco. - continua il brasiliano – Cosenza? Sapevamo dell’importanza della sfida e ci tenevamo a vincere, per poco non ci siamo riusciti e mi spiace non aver regalato questa gioia ai nostri tifosi. . Sono andato vicino a parare il rigore di Carretta. Segreto? Studio gli avversari e poi scelgo il lato dal quale lanciarmi. Sembrerà strano, ma Djuric non lo avevo osservato, mentre Carretta sì”.