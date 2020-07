Reggina, non solo Carnesecchi per la porta. Nel mirino c'è anche Emiliano Viviano

Dopo il Vicenza anche un'altra società neopromossa in Serie B ha messo nel mirino Emiliano Viviano, ex portiere di Bologna e SPAL, attualmente svincolato. Si tratta, stando a Tuttosport dell'ambiziosa Reggina del presidente Luca Gallo che dopo aver ufficializzato il colpo Menez continua ad operare per dare a Domenico Toscano una squadra competitiva per affrontare da protagonista la prossima stagione in cadetteria.

Viviano, poi, potrebbe non essere l'unico volto nuovo fra i pali visto il forte interesse dei calabresi per Marco Carnesecchi, talento di proprietà dell'Atalanta attualmente in prestito al Trapani.