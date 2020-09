Reggina, non solo Reginaldo. Anche Bertoncini e Doumbia possono partire

vedi letture

La Reggina nelle prossime ore potrebbe formalizzare tre cessioni di giocatori che non rientrano nei piani per la prossima stagione. Oltre l’attaccante Reginaldo, che ha già salutato, infatti il club calabrese è pronto a sfoltire il reparto offensivo cedendo l'esterno Abdou Doumbia, un gol in 14 presenze lo scorso anno, che sarebbe vicinissimo alla Carrarese in Serie C. In difesa invece, come riporta Tuttoc.com, sembra essere terminata l’avventura di Davide Bertoncini che potrebbe finire al Catanzaro tornato con prepotenza sul centrale nelle ultime ore.