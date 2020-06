Reggina, occhi in Serie A per la difesa. Piace Dermaku del Parma

Non c'è solo Jeremy Menez nella testa degli uomini mercato della Reggina per la costruzione della squadra che giocherà in Serie B il prossimo anno. Gli obiettivi sono importanti anche per la retroguardia dove, le attenzioni, si sono concentrante su un giocatore attualmente in Serie A. Si tratta, secondo Il Quotidiano del Sud di Kastriot Dermaku, centrale albanese ex Cosenza oggi al Parma.