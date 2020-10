Reggina, Pescara: "Cionek il difensore che ci serviva. Il Pescara? Squadra fastidiosa"

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Pisa alla prima giornata, per la Reggina di Domenico Toscano domani è in programma la prima al 'Granillo' contro il Pescara. Questo il pensiero del tecnico calabrese alla vigilia del match, riportato da TuttoReggina: "E' un campionato molto difficile, non ci sono avversarie morbide, dobbiamo essere pronti a mettere in campo le nostre armi e le nostre qualità tecniche. Dobbiamo lavorare ancora al top delle nostre prestazioni. A Salerno, gli avversari hanno creato occasioni per alcune nostre disattenzioni, in ogni caso c'è grossa disponibilità da parte dei calciatori. I ragazzi della scorsa stagione sono più avanti dal punto di vista delle conoscenze, devono naturalmente crescere fisicamente. Bellomo deve crescere dal punto di vista della continuità".

Sulle scelte: "Abbiamo costruito una squadra dove tutti sono di pari livello, non ci sono titolari o riserve. Stiamo lavorando per portare tutti allo stesso livello. Abbiamo avuto buone indicazioni da Folorunsho, che ho provato mezzala e trequartista. Cionek? Può giocare in tutti e tre i ruoli in difesa. E' attento nelle letture, esplosivo, attento, è il difensore che cercavamo".

Sul Pescara: "E' una squadra a cui piace giocare bene, è una formazione fastidiosa che va affrontata con la giusta attenzione e il giusto ritmo. Sabato giochiamo in casa e dobbiamo puntare alla vittoria: poi il risultato dipende da tante variabili. I supplementari in Coppa? Non incideranno".

Sulle disponibilità: "Tranne Rivas e Charpentier sono tutti a disposizione. Il francese deve riprendersi dal recupero dopo l'infortunio al crociato, speriamo di averlo presto a disposizione".

Sul sistema di gioco: "Il nostro è molto dinamico, non ci sono ruoli fissi, ruotiamo molto in base alla partita che vogliamo fare".