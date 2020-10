Reggina-Pescara, due squadre a caccia della vittoria

vedi letture

La Reggina di Toscano, dopo il pari all'esordio contro la Salernitana, esordisce in casa, al Granillo. La formazione amaranto, neopromossa in Serie B, sfida il Pescara di Oddo. Le due formazioni sono reduci dal passaggio di turno in Coppa Italia: la Reggina ha superato 1-0 il Teramo, mentre il Pescara si è imposto 9-8 ai rigori sul Notaresco. Gli amaranto conducono nei 18 precedenti fra le due squadre nel campionato cadetto: sono infatti 8 i successi dei calabresi, a fronte di 5 pareggi e 5 affermazioni biancazzurre. L'ultima sfida al Granillo, risalente al 25 ottobre 2013, ha visto tuttavia imporsi la formazione ospite per 3-2. Calcio d'inizio alle ore 16.15. L'arbitro è Marini della sezione di Roma.

COME ARRIVA LA REGGINA - Toscano è orientato a mandare i suoi in campo con il 3-4-1-2 con Bellomo trequartista poi è lotta in avanti per due posti tra Denis, Lafferty e Menez. Esordio in campionato per Cionek. Out Charpentier e Rivas. Così l'allenatore prima del match: "E' una squadra a cui piace giocare bene, è una formazione fastidiosa che va affrontata con la giusta attenzione e il giusto ritmo. Sabato giochiamo in casa e dobbiamo puntare alla vittoria: poi il risultato dipende da tante variabili. I supplementari in Coppa? Non incideranno".

COME ARRIVA IL PESCARA - Problemi per Oddo con Del Favero infortunato, fuori anche Masciangelo e Balzano. Prima convocazione per Bocchetti, che, però, non è sicuro che parta dal 1'. Così l'allenatore prima della gara: "La Reggina è una squadra con delle idee di gioco particolari con ottime individualità, dovremo fare attenzione. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi e alle nostre qualità".