Reggina-Pescara, le pagelle: Menez top player, bene Liotti. Male Ceter

Risultato finale: Reggina-Pescara 3-1 (23' Liotti, 26' Liotti, 44' Menez, 70' Maistro)

REGGINA

Plizzari 5,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, non perfetto, però, sul gol di Maistro, appare un po' sorpreso.

Loiacono 7 - Per il capitano amaranto una prestazione gagliarda: tanti interventi risolutivi, si fa vedere anche al tiro.

Gasparetto 6 - Tiene bene la posizione e soprattutto disinnesca con i compagni l'attacco avversario. Via dopo un tempo. (dal 46' Cionek 6 - Prende dimestichezza con i nuovi compagni, spezzone di match interessante).

Rossi 5,5 - L'errore su Scognamiglio, rischia di cambiare le sorti della gara. Per fortuna sua Galano sbaglia il rigore.

Delprato 6 - In campo subito dal 1' per via del problema fisico di Rolando. Gara giudiziosa senza infamia e senza lode.

Crisetig 6,5 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce interessanti trame di gioco e recupera palloni.

Bianchi 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti. (dal 56' Faty 6 Non sfigura nella mezz'ora circa di gioco in cui è stato impegnato).

Liotti 7,5- In ballottaggio fino alla fine sfodera una grandissima prestazione. Doppietta da ricordare. (dal 56' Di Chiara 6 - Spezzone di match senza sussulti.)

Bellomo 6 - Va a sprazzi, poco lucido in zona offensiva, ma deve anche rientrare in fase difensiva.

Menez 7,5 - Giocatore completo, a tutto campo, già due reti e tante belle giocate. Un top player per la B. (dall'82' Mastour 6 - Cercherà di mettere in difficoltà Toscano nelle scelte).

Denis 6.5 - Non segna, ma propizia una rete e già si intende bene con Menez. (dal 69' Lafferty 6 - Fa il suo dovere, fa salire la squadra, tiene alta l'attenzione dei difensori avversari).

PESCARA

Fiorillo 6 - Tre gol presi senza colpe, ne evita almeno altri due.

Bellanova 5 - Soffre Liotti e Menez, pomeriggio da dimenticare. (dal 57' Masciangelo 6 - Regge l'urto avversario

Drudi 5,5 - Non riesce ad arginare la potenza della Reggina nel primo tempo. (dal 66' Nkunku 5.5 - Non c'è cambio di passo nella sua azione.)

Scognamiglio 5,5 - In difficoltà con Menez e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce per essere travolto.

Jarozynski 5,5 - Sulla fascia commette più di un errore, via per inforunio nella ripresa. (dal 73' Bocchetti s.v. )

Busellato 5,5 - Diversi errori in fase di rilancio dell'azione, convince solo a sprazzi.

Valdifiori 5,5 - Regia scolastica, senza grandi sussulti, non convince. (dal 58' Omeonga 6 - Più dinamismo in mezzo al campo).

Memushaj 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dal 65' Bocic 6.5 - Approfitta della rilassatezza avversaria e si rende insidioso.).

Maistro 6,5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa, cross e soprattutto un gol, giusto premio per una prestazione lodevole.

Galano 5,5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, non si riprende, non lasciando il segno nella gara.

Ceter 5 - Prova negativa, annullato dalla difesa avversaria. Via dopo un tempo. (dal 46' Asencio 6.5 - Spezzone di gara convincente, suo l'assist per il gol di Maistro).