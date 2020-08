Reggina, scelto il giovane portiere: dal Milan può arrivare in prestito Plizzari

vedi letture

Chiusa l'esperienza con il Livorno, per Alessandro Plizzari possono rimanere aperte le porte della Serie B. Il classe 2000, quindi under anche per i criteri della Lega B, sarebbe finito nel mirino della Reggina, prossima a chiudere per il prestito del giocatore, di proprietà del Milan: come riferisce milannews.it, l'incontro tra il ds dei calabresi Massimo Taibi e l'agente del giocatore ha portato alla fumata bianca.

Prestito secco, e breve le firme sui contratti.