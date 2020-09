Reggina, si guarda in Turchia per rinforzare la rosa: obiettivo l'ex Spezia Situm

vedi letture

La Reggina continua a cercare rinforzi per la stagione appena iniziata. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il ds Taibi starebbe guardando in Turchia per potenziare il reparto degli esterni: l’obiettivo è una vecchia conoscenza del campionato cadetto come Mario Situm, ex Spazia, ora in forza al Kayserispor. Il classe ‘92 piace per la sua duttilità potendo giocare su entrambe le fasce sia a centrocampo sia in attacco.