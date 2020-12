Reggina, Situm: "Vittoria importantissima. Baroni ha portato fiducia e tranquillità"

Mario Šitum, centrocampista croato classe '92 della Reggina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro Reggina-Cremonese 1-0, valevole per la 16ª giornata della Serie BKT 2020/2021:

"È stata una vittoria importantissima per noi - dichiara il calciatore amaranto -. Erano cinque o sei partite che ci portavamo in vantaggio e che poi non riuscivamo a mantenerlo. Non stiamo esprimendo un bel calcio ma, in questo momento, sono più importanti i punti perché dobbiamo risalire la classifica".

Sul Marco Baroni: "Ha portato esperienza e qualche parola in più oltre ad infondere fiducia e tranquillità alla squadra. Ci ha spiegato cosa vuole tatticamente da ciascun calciatore. Approfitto, però, per fare i complimenti anche al nostro ex allenatore (Domenico Toscano, ndr). Purtroppo, a volte, le cose non vanno come uno vuole nel calcio. Adesso stiamo giocando di più con la testa, facciamo cose semplici e pensiamo a fare i risultati. Questa squadra può migliorare tantissimo, almeno il 30/40% in più".

Sullo spogliatoio amaranto: "Ad inizio stagione nessuno avrebbe mai immaginato che potessimo ritrovarci in questa zona della classifica. Siamo un gruppo forti, unito. Purtroppo, anche oggi, c'erano tanti infortunati (Charpentier, Faty, Lafferty, Ménez e Rossi, ndr) ma, ripeto, siamo forti, siamo tutti amici e viviamo per il calcio. Stavamo solamente aspettando che la fortuna girasse un po' dalla nostra parte. Il gioco non è ancora perfetto, ma ci arriveremo".

Sul suo ruolo preferito: "Personalmente preferisco giocare alto a sinistra, a piede invertito, per venire dentro il campo con il destro. In quella posizione mi sento di poter aiutare di più la squadra poi, però, ho anche giocato alto a destra e terzino destro. Insomma, gioco per la squadra. In questo momento, facciamo un gioco pratico ed i giocatori tecnici come me, che amano puntare, sono un po' penalizzati ma, come ho già detto, l'importante è fare punti per risalire la classifica".

Sul terremoto di magnitudo 6,4 che, ieri, ha colpito la Croazia, suo paese di origine: "Abbiamo visto tutti quello che è successo. Tutto il mondo è con la Croazia. Personalmente mi sono già attivato per far arrivare soldi e cibo ai paesi che sono stati maggiormente colpiti dal sisma".