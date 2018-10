Reggina, Taibi: "I ragazzi hanno voglia di riscatto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Come riporta anche tuttoreggina.com, alla Gazzetta del Sud ha parlato il DS della Reggina Massimo Taibi, che si è espresso a seguito del rinvio del match degli amaranto contro il Catanzaro:

"Ho visto i ragazzi carichi e con una voglia matta di riscatto. Hanno capito dì aver fatto male col Monopoli. Non si può giocare in quel modo. Non si possono assolutamente lasciare quegli spazi all’avversario che è decisamente bravo ma che non è affatto un mostro. Io sono stato chiaro con loro: si può anche perdere perché l’avversario è più bravo, ma si può perdere lottando sino alla fine".