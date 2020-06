Reggina, Taibi: "Menez? Ci sto lavorando e sono fiducioso"

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, intervistato da Radio Uno, ha parlato delle trattativa per Jeremy Menez: "Siamo avanti, ci sto lavorando e sono fiducioso. German Denis? È stato un gran colpo di mercato: c'era l'unico dubbio se avesse ancora voglia e gambe per giocare in Serie C a 38 anni. La promozione ha un sapore dolcissimo, è una grandissima soddisfazione. A Reggio Calabria, come piazza, va stretta anche la B".