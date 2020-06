Reggina, Taibi: "Menez come Denis. Ora dobbiamo sfoltire la rosa cedendo diversi over"

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi intervistato nel corso di Passione Reggina ha fatto il punto sul mercato del club annunciando almeno una cessione importante: “Se Menez avesse ragionato da Menez non sarebbe venuto qui, invece mi ha dato la stessa sensazione che mi suscitò Denis. Hanno la stessa voglia e per noi si tratta di un affare. Mi ha stupito quando ha ringraziato Sounas per avergli lasciato la numero 7, segno che è pronto a calarsi in questa realtà e noi del resto non cerchiamo figurine, ma uomini funzionali alla Serie B. Crisetig? Gioca in Spagna, si è scritto che è nostro, ma c’è un problema non indifferente. La squadra in cui gioca ha il diritto di opzione, se volesse esercitarla avremmo problemi. C’ho parlato, è una delle tante trattative che ho messo su. - continua Taibi come riporta Strettoweb.com - Purtroppo dovremo mandare via qualcuno per via delle regole della Serie B sugli over, abbiamo sette giocatori in più che devono uscire a cui aggiungere almeno 4-5 innesti, quindi sono circa 12 coloro che dovranno andare via. Per fortuna molti nostri giocatori hanno diverse offerte, Baclet e Zibert saranno ceduti al rientro dai prestiti, Guarna potrebbe restare con noi. Purtroppo uno fra Bellomo, Corazza e Reginaldo ci lascerà. Ho già parlato con la maggior parte dei calciatori che ci devono lasciare, a qualcuno devo ancora comunicarlo. Se prendiamo un giovane in più e un posto si libera, magari le cose cambiano così come il mercato, ma al momento uno di loro tre andrà via. Mastour? È un mio pallino, ho sempre detto che in Serie C avrebbe faticato perché gli mancava condizione e mentalità, ma ha recuperato e ora deve essere più concreto”.