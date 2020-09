Reggina, Taibi: "Sarao e Blondet stanno perdendo tempo. Rischiano di restare fuori lista"

vedi letture

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi attraverso i canali ufficiali del club ha lanciato un avvertimento ai calciatori Mauro Sarao ed Edoardo Blondet, molto richiesti sul mercato: "Sarao e Blondett sono i calciatori che hanno più richieste e sono quelli che stanno prendendo più tempo e mi pare abbastanza strano. Se non si risolve la questione entro fine settembre resteranno a Reggio fuori lista. - continua Taibi come riporta Tuttoreggina.it - La Reggina non si fa prendere per il collo da nessuno e i giocatori devono fare come diciamo noi. I due stanno cercando di ottenere qualcosa in più e stanno forzando la mano. Ma il tempo stringe”.