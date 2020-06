Reggina, Taibi si sbilancia su Menez: "Abbiamo il 60% di possibilità di prenderlo"

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato delle prospettive future della squadra con una Serie B da affrontare con la voglia di stupire: “Adesso ci godiamo questo successo per qualche altro giorni e poi penseremo al futuro cercando di costruire una squadra che possa rompere le scatole a tutti in Serie B. - continua Taibi a Reggionelpallone.it - Guarderemo la posizione in cui ci collocheranno gli addetti ai lavori e poi cercheremo di migliorarla, un pò come abbiamo fatto quest’anno. Sappiamo che dovremo fare alcune uscite perché in cadetteria non si può andare oltre i 18 over in lista, così come sappiamo che ci sono dei giocatori intoccabili. Pensiamo di confermare lo zoccolo duro di questa stagione, per un totale di 14-16 calciatori. Menez? Ad oggi abbiamo il 60% di possibilità di portarlo a Reggio Calabria”.