Reggina, Taibi: "Siamo al completo. Menez? Bravo a calarsi nella nuova realtà"

“Abbiamo fatto una trentina di operazioni tra entrate e uscite. Siamo al completo, mister e presidente sono contenti. Il mercato è chiuso". Ai microfoni di Sportitalia il direttore della Reggina Massimo Taibi ha parlato così dell'ultima giornata di mercato che non dovrebbe vedere i calabresi protagonisti dopo un'estate di grandi colpi: "L’obiettivo è stare nella parte sinistra della classifica, arrivare magari ai play-off. I tifosi sarebbero stati l’arma in più per noi. Menez? Si è calato bene nella nuova realtà ed è stato accolto bene. Ha ancora tanto da dare al calcio, vista la sua qualità mi chiedo cosa ci faccia in Serie B”.