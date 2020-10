Reggina, Taibi: "Sono soddisfatto. Abbiamo piazzato gli esuberi e rinforzato la rosa"

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato del mercato appena terminato che ha visto i calabresi fra i protagonisti con l’arrivo di tanti giocatori importanti, su tutti Jeremy Menez, ma anche una certa difficoltà nello sfoltire la rosa: “È stata una sessione molto difficile in cui i danni generati dal Covid-19 hanno pesato e complicato i piani di tutte le società. Noi possiamo dirci fortunati perché alla fine abbiamo piazzato tutti gli esuberi e acquistato giocatori di valore. Nel complesso siamo soddisfatti e non pensiamo di pescare dagli svincolati perché abbiamo 27-28 calciatori in rosa e siamo al completo in ogni reparto. Se avessimo ritenuto opportuno intervenire ulteriormente lo avremmo fatto direttamente durante il mercato ma abbiamo deciso di rimanere così. - continua Taibi a Pianetaserieb.it - Mi preme soffermarmi nuovamente sul discorso cessioni perché abbiamo accontentato tutti mentre temevo che qualcuno potesse resistere fino alla fine ma per fortuna tutto è andato secondo i piani. I giocatori in scadenza? Ci siamo confrontati e hanno tutti rinnovato”.