Reggina, Taibi: "Su Crisetig non mi sbilancio. Bertoncini, Bellomo e Rossi intoccabili"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta del Sud il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha fatto il punto sul mercato della squadra: “Oltre Carnesecchi per la porta sto valutando altri profili, la linea che stiamo portando avanti è quella che vede la conferma di Guarna e l'innesto di un portiere giovane. Anche Plizzari è un obiettivo, ma il mercato cambia rapidamente e non si può dire nulla di certo. Per Crisetig non mi sbilancio perché sta giocando i play off con il Mirandes. Stiamo seguendo Buongiorno, Carraro e Folorunsho, vedremo nelle prossime settimane quante possibilità ci saranno per passare ai fatti, mentre per Charpentier c'è la massima apertura da parte del Genoa, ma vogliamo parlare con il ragazzo. - continua Taibi parlando degli intoccabili - Bertoncini, Bellomo e Rossi per noi sono giocatori intoccabili. Puoi sederti a discutere con altre società solo di fronte ad offerte irrinunciabili”.